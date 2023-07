Ucraina | missili e raid droni su Odessa Autostrada in Crimea chiusa per incendio

"E' stata una notte difficile di attacchi aerei su tutta l'. Nel sud, Odessa, in particolare. ha aggiunto Popko, secondo cui droni iraniani eda crociera hanno di nuovo colpito Odessa.Intanto, le autorità ucraine parlano di un allarme notturno per un vasto attacco russo cone droni provenienti dal Mar Nero; la stampariporta esplosioni nella città di Odessa. Le ..."E' stata una notte difficile di attacchi aerei su tutta l'. Nel sud, Odessa, in ... ha aggiunto Popko, secondo cui droni iraniani eda crociera hanno di nuovo colpito Odessa. Per le ...

Ucraina, chi si nasconde dietro l'invio di missili Hawk: l'escamotage di Taiwan Il Tempo

Nelle stesse ore l'esercito russo ha attaccato vari punti dell'Ucraina e per il secondo giorno consecutivo ... secondo cui droni iraniani e missili da crociera hanno di nuovo colpito Odessa. Per le ...Nella notte tra lunedì e martedì la difesa ucraina ha abbattuto 6 Kalibr lanciati verso Odessa e Mykolaiv e 21 droni. Purtroppo i detriti dei razzi hanno danneggiato le infrastrutture portuali e i ...