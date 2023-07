Ucraina | la diretta – Nuovo attacco contro Odessa Incendio in una base militare in Crimea | 2mila evacuati

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Concluso l’inalla Casa Bianca tra Joe Biden e l’inviato del Vaticano per la pace in, il cardinale Matteo Zuppi. Il presidente Usa: “Spero che papa Francesco prosegua nel suo ministero e nella leadership globale” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le cause della guerra in: il riassunto . Gli eserciti e le forze in campo di Russia,e dei rispettivi alleati . Quali Paesi fanno parte della Nato . Dove si trova il Donbass e perché ...19 lug 00:57 Serie di forti esplosioni a Odessa Una serie di potenti esplosioni è stata udita nella città portualedi Odessa, sul Mar Nero. Lo riportano i media locali. L'allarme antiaereo è ...L'ex presidente ucraino ha sottolineato che 'Putin utilizza il grano come arma'. Allarme nel mondo sulle conseguenze umanitarie. 'L'accordo deve continuare a funzionare anche senza la Russia', ha ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 19 luglio. LIVE Sky Tg24

Martedì il governo russo ha nominato Yakub Zakriev, ministro dell’Agricoltura della Cecenia, direttore della filiale russa dell’azienda produttrice di yogurt Danone. Taimuraz Bolloev, amico di lunga d ...Kiev, 19 luglio 2023 – Crimea ancora al centro della guerra tra Ucraina e Russia. L'autostrada Tavrida che collega il ponte di Crimea della città portuale di Kerch nel Mar d'Azov con Sebastopoli sulla ...