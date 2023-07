Ucraina | il cardinal Zuppi da Biden con una lettera del Papa | “Responsabilità di ognuno impegnarsi per la pace”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La diplomazia vaticana bussa alla porta della Casa Bianca, nella persona del, inviato speciale del, per consegnare a Joeunadel Pontefice sulla grave situazione. C’è stato, fra, oltre un’ora di faccia a faccia “in un clima – fa sapere la Santa Sede al termine della missione dell’arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei – di grande cordialità e di ascolto reciproco. Durante il colloquio è stata assicurata la piena disponibilità a sostenere iniziative in ambito umanitario, particolarmente per i bambini e le persone più fragili, sia per dare risposta a tale urgenza che per favorire percorsi di”. ”Nei giorni 17-19 luglio, – ha fatto sapere la S. Sede – il card. Matteo ...

