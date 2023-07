Ucraina | dagli Usa nuovo pacchetto di aiuti militari

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Forniranno a Kiev altri sistemi di difesa aerea e droni d'attacco per un valore di 1,3 miliardi di dollaridiamericani all’: gli Stati Uniti si sono impegnati a fornire altri sistemi di difesa aerea e droni d’attacco per un valore di 1,3 miliardi di dollari, secondo quanto annunciato dal dipartimento della Difesa. Ilcomprende altri quattro sistemi missilistici terra-aria (Nasams), batterie di difesa aerea a medio raggio e droni d’attacco Phoenix Ghost e Switchblade. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Forniranno a Kiev altri sistemi di difesa aerea e droni d'attacco per un valore di 1,3 miliardi di dollari Nuovo pacchetto di aiuti militari americani all': gli Stati Uniti si sono impegnati a fornire altri sistemi di difesa aerea e droni d'attacco per un valore di 1,3 miliardi di dollari , secondo quanto annunciato dal dipartimento della Difesa....degli anni si sia sottovalutato l'espansione di Wagner in Africa e solo l'invasione dell'... Crosetto ha allora esplicitato le questioni della spesa militare, che è stato chiestoStati ......un'intera generazione dell'élite economica e politica svedese è stata influenzata non solo...2014 hanno seguito le dichiarazioni della NATO su ulteriori passi per portare la Georgia e l'...

Mosca: da domani navi verso Ucraina considerate militari. Si rivede Prigozhin: "Vergogna in Ucraina" - Putin: Occidente ha tratto profitto da accordo sul grano - Putin: Occidente ha tratto profitto da accordo sul grano RaiNews

(Adnkronos) – Nuovo pacchetto di aiuti militari americani all’Ucraina: gli Stati Uniti si sono impegnati a fornire altri sistemi di difesa aerea e droni d’attacco per un valore di 1,3 miliardi di doll ...Una bambina di sei anni di origini ucraine, arrivata l’anno scorso in Basilicata insieme alla madre per scappare dal conflitto scoppiato con l’invasione russa decisa da Vladimir Putin, è morta all’osp ...