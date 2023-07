Ucraina | dagli Usa nuovo pacchetto di aiuti militari

(Di mercoledì 19 luglio 2023) (Adnkronos) –diamericani all': gli Stati Uniti si sono impegnati a fornire altri sistemi di difesa aerea e droni d'attacco per un valore di 1,3 miliardi di dollari, secondo quanto annunciato dal dipartimento della Difesa. Ilcomprende altri quattro sistemi missilistici terra-aria (Nasams), batterie di difesa aerea a medio raggio e droni d'attacco Phoenix Ghost e Switchblade. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

