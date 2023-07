Ucraina Biden vede Zuppi alla Casa Bianca | bimbi deportati e piani umanitari al centro del colloquio

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Washington – Terminata la terza parte della missione di pace del Vaticano per l’. Dopo la visita a Kiev (leggi qui) e a Mosca (leggi qui),, inviato speciale del Papa, ha viaggiato oltre oceano per incontrare il presidente. Ad affiancare il porporato un Officiale della Segreteria di Stato. Al suo arrivo, si legge in una nota diffusa a tarda sera dal Vaticano, la sera del 17 luglio, presso la Nunziatura Apostolica, il porporato ha avuto uncon mons. Timothy Broglio, Presidente della Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti, durante il quale sono state scambiate alcune riflessioni sulla guerra ine sulle iniziative della Santa Sede a favore delle vittime e della pace. La mattina successiva, presso il Rayburn House Office Building, la Delegazione Vaticana, ...

