Ucraina | Biden a colloquio con Zuppi | focus su ritorno bambini deportati

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 19 luglio 2023) (Adnkronos) – La questione deldeiucraini "con la forza" in Russia è stata tra i temi principali dela Washington tra il presidente degli Stati Uniti, Joe, e il cardinale Matteo Maria, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana. Secondo una nota della Casa Bianca, nel corso delsi è parlato anche degli sforzi della Santa Sede nel fornire aiuti umanitari per affrontare "le sofferenze causate dall'aggressione continua della Russia in".ha anche elogiato la leadership globale di Papa Francesco e ha accolto con favore la recente nomina a cardinale di un arcivescovo statunitense. Dopo Kiev e Mosca, quella a Washington è per ...