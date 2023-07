... di cui fanno parte Icqrf, Comandi dei Carabinieri per lae per laForestale e Parchi, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto - Guardia Costiera, Agea e Agenzia delle ...... piccole e medie imprese e il Made in Italy. La commissione Agri ha approvato il suo ...di aver contribuito a lanciare un segnale forte in vista dei prossimi passaggi legislativi a...Sono i dati resi noti dal Consorzio per ladel formaggio Gorgonzola Dop , che continua a ... ma anche un'ulteriore conferma del ruolo fondamentale che l'italiano gioca a livello ...

Tutela agroalimentare, 120mila verifiche I semestre '23. Lollobrigida: Potenziare il coordinamento La7

(Agenzia Vista) Roma, 19 luglio 2023 Circa 120mila verifiche a tutela dell’agroalimentare e 1.846 sequestri, per 10 milioni di chili di prodotti e un valore complessivo di oltre 38 milioni di euro. Q ...I dati sono stati presentati dalla Cabina di Regia per i controlli a tutela dell'agroalimentare istituita a marzo su iniziativa del ministro Lollobrigida che ...