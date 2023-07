Laha ricevuto ieri 4 velivoli da addestramento militare T - 6C presso la base aerea di Sfax, come parte del progetto di cooperazione con gli Stati Uniti per rinnovare la flotta dell'aviazione ...... la guerra del Golfo del 1991, l'Intifada e le rivolte ine Algeria. Ha scritto anche per l'... per il qualeil Premio Flaiano 2019 come miglior programma culturale. Nell'autunno del 2022 ...... la guerra del Golfo del 1991, l'Intifada e le rivolte ine Algeria. Ha scritto anche per l'... per il qualeil Premio Flaiano 2019 come miglior programma culturale. Nell'autunno del 2022 ...

Tunisia riceve 4 aerei da addestramento militare dagli Usa Agenzia ANSA

La Tunisia ha ricevuto ieri 4 velivoli da addestramento militare T-6C presso la base aerea di Sfax, come parte del progetto di cooperazione con gli Stati Uniti per rinnovare la flotta dell'aviazione ...Invece che dalla Libia, come avveniva fino allo scorso anno per chi era diretto in Italia: c'entrano le politiche del presidente tunisino Kais Saied, ma non solo ...