Tuffi | Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia in Finale dai tre metri a Fukuoka! Gli azzurri volano a Parigi 2024

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Calato il sipario sulla semidella gara maschile dai trealla Prefectural Pool di Fukuoka (Giappone), prova valida per i Mondiali 2023 di. Un penultimo atto importante dal momento che, come da regolamento, i primi dodici classificati (chi ha staccato il biglietto per ladi domani alle 11.00 italiane) hanno conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di. Missione compiuta per, che si sono fatti trovare pronti all’appuntamento e hanno ottenuto il pass a Cinque Cerchi. I due, infatti, hanno terminato in settima e ottava posizione la semi, mettendo in mostra una buona consistenza nelle sei rotazioni di ...