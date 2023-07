Trump oggetto di indagine inchiesta assalto Capitol Hill

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L'ex presidente americano Donaldha dichiarato martedì mattina di aver ricevuto una lettera dal Dipartimento di giustizia in cui viene comunicato di esseredinell'sull'al Campidoglio del 6 gennaio 2021, poiché ha cercato di restare al potere nonostante avesse perso le elezioni del 2020.In un post sulla piattaforma Truth Social,ha detto di aver ricevuto la "lettera bersaglio" domenica sera e ha aggiunto insulti al procuratore generale. "Lo squilibrato Jack Smith, il pubblico ministero con il Dipartimento di Giustizia di Joe Biden, ha inviato una lettera (di nuovo era domenica sera!) affermando che sono un OBIETTIVO dell'del Grand Jury del 6 gennaio, e mi ha dato 4 giorni, molto brevi, per riferire al Grand Jury, ...

