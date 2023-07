Trump | La giustizia mi attacca perché sono in vantaggio su Biden

... 'E' uno squilibrato' L'attacco personale a Joe Bidennon ha risparmiato un attacco personale ... ha tuonato, criticando anche il figlio del democratico e il Dipartimento diper avergli '...3.55:usano laper eliminarmi "Ogni volta che i sondaggi mi danno in vantaggio su Biden, lami attacca,non è mai successo nella storia degli Stati Uniti". Lo ha dettoa Fox ..."Ogni volta che i sondaggi mi danno in vantaggio su Biden, lami attacca. non è mai successo nella storia degli Stati Uniti". Lo ha detto Donalddurante un incontro con i suoi sostenitori in Iowa. "Dobbiamo rendere l'America di nuovo grande.

C'è posta per Trump: una lettera del dipartimento di Giustizia Euronews Italiano

«Ma nessuno ne parla, parlano solo di Trump», ha tuonato. «Ogni volta che i sondaggi mi danno in vantaggio su Biden, la giustizia mi attacca. non è mai successo nella storia degli Stati Uniti», ha poi ...Per i suoi presunti tentativi di ribaltare il risultato delle elezioni del 2020. Donald Trump è indagato per i suoi presunti tentativi di ribaltare il risultato delle elezioni del 2020. L’ex… Leggi ...