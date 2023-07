Trump cerca di convincere i finanziatori a mollare DeSantis. Che cos'è il Project 2025

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Milano. Donaldè in mezzo a molti guai giudiziari che potrebbero concretizzarsi durante la stagione elettorale – che si apre a gennaio – oppure no, ma che non impedi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... nel senso che prende atto dei guasti che lo sviluppo umano ha inferto alla natura, ein ... C'è tuttoe tutto il suo amore per i combustibili fossili, per il carbone e per la prepotenza, in ...Si è cominciato con la Brexit nel giugno del 2016; si è continuato con l'elezione di Donald... perché l'algoritmo registri l'esitazione; allora,di "capire" cos'è che di quel video attrae ...Non è soltanto un problema di chi da sinistradi criticare l'affarismo dei neofascisti. E non ... basti pensare a). In estrema sintesi la strategia prevede almeno queste fasi. Non scomporsi ...

Trump cerca di convincere i finanziatori a mollare DeSantis. Che cos ... Il Foglio

L'ex presidente americano se ne frega dei processi, boicotta gli avversari e studia un piano da pieni poteri per un mondo senza rivali. La candidatura di Robert F. Kennedy Jr. che rappresenta un ostac ...non è mai successo nella storia degli Stati Uniti". Lo ha detto Donald Trump durante un incontro con i suoi sostenitori in Iowa. "Dobbiamo rendere l'America di nuovo grande. Le elezioni del 2024 ...