Trump attacca Biden | “Non sa mettere due parole in fila”

Donaldtorna a parlare dopo l'annuncio dell'indagine a suo carico per l'assalto a Capitol Hill del 6 ... 'Ogni volta che i sondaggi mi danno in vantaggio su Joe Biden, la giustizia mi. Non ...Sedici sostenitori di, intanto, sono stati incriminati in Michigan (anche per falsificazione di documenti) in relazione al caso dei "falsi elettori", per rovesciare i risultati delle elezioni ...... la giustizia mi. Non è mai successo nella storia degli Stati Uniti'. Queste le dichiarazioni di Donalda Fox News, durante un incontro con i suoi sostenitori in Iowa. L'ex presidente è ...

Usa, Trump: “Giustizia mi attacca perché sono davanti a Biden” Sky Tg24

Donald Trump è sicuro che se fosse ancora alla Casa Bianca metterebbe fine alla guerra in Ucraina in un giorno. Intervistato da Fox News sul conflitto tra ...L’ex presidente degli Stati Uniti attacca duramente il suo successore e poi spiega il modo in cui farebbe cessare il conflitto Un fiume in piena come sempre, Donald Trump. Durante un’intervista con ...