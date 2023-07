Truffa ad anziano a Santa Maria la Carità | due arresti

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ancora unaadquesta volta ala. La vittima ha consegnato 200 euro a due finti carabinieri Ennesimaai danni di unla. Due sono le persone arrestate dai Carabinieri. Il fatto è avvenuto alain un torrido pomeriggio di Luglio. I militari dell’Arma della Stazione di Sant’Antonio Abate svolgevano un regolare servizio di pattuglia. I Carabiniei hanno notato due auto in un parcheggio di via Cannavacciuolo ed, insospettitisi, hanno decisi di intervenire. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli Nel primo veicolo 2 ragazzi mentre ...

Una volta 'abboccato' e agganciato l'ignaro genitore (possibilmente), la conversazione si sposta su Whatsapp: è qui che si consuma lacon la richiesta finale di trasferimento urgente ......di Adria - per una maxida 75.000 euro . La vicenda, denunciata dalla vittima a dicembre 2016 , prende le mosse da una proposta di affare nel campo medico - farmaceutico che il piùdei ...L', convinto dai messaggi, si è fatto trasmettere tramite mail il bollettino per il ... Qualora si resti vittima di unao di un tentativo diil consiglio dell'Arma è di rivolgersi ...

Santa Maria la Carità, truffe agli anziani: due arresti ilmattino.it

A Santa Maria la Carità continuano le truffe dei «predatori» di anziani. Durante un classico servizio di pattuglia, i carabinieri del luogo notano in un parcheggio di ...Anche in Sardegna al via la 5° edizione della Campagna nazionale contro le truffe agli anziani promossa da ANAP Confartigianato ...