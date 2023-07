Truffa a un 90enne da quasi 7mila euro | due persone in manette

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSpacciandosi per amici del nipote, avrebberoto una novantenne facendosi consegnare denaro e preziosi per un valore vicino ai 7.000. Ad oltre un anno di distanza, oggi la svolta, con i carabinieri della compagnia di Sorrento (Napoli) che hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari, con l’ausilio del braccialetto elettronico, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura oplontina, nei confronti di due uomini, uno di Mugnano di Napoli e uno di San Vitaliano. Sono accusati di avere commesso una, aggravata dall’età avanzata della vittima e dalla rilevante gravità del danno patrimoniale cagionato alla stessa. I fatti risalgono all’8 aprile 2022, quando i due avrebberoto una donna novantenne di Piano ...

La tecnica messa a punto dai due uomini arrestati per truffa aggravata era collaudata e coinvolgeva una complice che fingendosi una parente in serie difficoltà delle vittime - per lo più anziani - chi ...Dopo i primi accertamenti, i Carabinieri hanno iniziato a verificare nelle vicinanze per individuare le probabili vittime cui era stato verosimilmente sottratto il denaro recuperato in precedenza. For ...