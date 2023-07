Trentuno anni dalla strage di via d' Amelio Le parole di Mattarella | la visita di Meloni

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il 19 luglio 1992, trentunfa, in via d'a Palermo, morirono in un'attentato mafioso il giudice Paolo Borsellino e gli agenti che lo scortavano Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina. "Quel barbaro eccidio, compiuto con disumana ferocia, colpì l’intero popolo italiano e resta incancellabile nella coscienza civile", ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio. "Il nome di Paolo Borsellino, infatti, al pari di quello di GiovFalcone, mantiene inalterabile forza di richiamo ed è legato ai successi investigativi e processuali che misero allo scoperto per la prima volta l’organizzazione mafiosa e ancor di più è connesso al moto di dignità con cui la comunità nazionale reagì per liberare il paese dal giogo oppressivo delle mafie. Borsellino e ...

