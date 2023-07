Trema la terra a Pozzuoli

Questa volta il braccio del brasiliano. Due dritti fuori in lunghezza costano caro al ... LE QUALIFICAZIONI - Come detto il programma del lunedì insvedese assegnava i quattro posti nel ...... sogni l'abbraccio perfetto ma intanto ti assicuri che aci sia un materasso dove - ... se l'ottimismo è fingere di non avere paura o fingere di non vedere se l'altro. Sì, se l'ottimismo è ...È fatta di suoni,che, muri che cadono perché colpiti da un missile. È fatta di case senza elettricità, rubinetti da cui l'acqua non esce, freddo gelido d'inverno in luoghi che non sono ...

Trema la terra in provincia di Reggio, terremoto di magnitudo 2.3 Calabria 7