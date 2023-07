(Di mercoledì 19 luglio 2023) AGI - L'ondata diprosegue sulla nostra penisola nel fine settimana ma arrivano anche temporali sulle regioni del nord. Dopo ilsi avra' pero' una nuovacon temperature elevatissime, localmente da record. Secondo i meteorologi del Centro meteo Italiano aumenta l'instabilita' sulle regioni settentrionali dove sono attesi diversi acquazzoni e temporali sia sulle Alpi che sulle pianure. Temperature che tenderanno lievemente a calare con l'avvicinarsi delma resteranno comunque al di sopra delle medie specie sulle regioni meridionali. Gli ultimi aggiornamenti per l'inizio della prossima settimana mostrano un nuovo picco delcon temperature che potrebbero nuovamente avvicinarsi a valori record su diverse zone della Penisola. Per una rinfrescata ...

Tregua dal caldo nel weekend, poi la rimonta africana AGI - Agenzia Italia

Aumenta l'instabilità sulle regioni settentrionali dove sono attesi diversi acquazzoni e temporali sia sulle Alpi che sulle pianure ...