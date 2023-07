Traffico Roma del 19-07-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 luglio 2023) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati all’ascolto sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra Cassia e Salaria per un incidente all’altezza della via Flaminia nella stessa direzione breve alle 20 poi tra Nomentana e l’autostrada A24 in carreggiata esterna code perincidente tra laFiumicino e il bivio per Napoli difficoltà anche sull’autostradaFiumicino perintenso in prossimità del raccordo anulare sul tratto Urbano della A24 code a tratti tra lo svincolo di via Dei Fiorentini e la tangenziale est auto in coda anche sulla tangenziale dove per lavori in corso si viaggia su carreggiata tra Corso Francia e Tor di Quinto in direzione Nomentana per un incidente cose nella zona sud lungo la statale Pontina tra Castel di Decima e Pomezia verso Latina ...