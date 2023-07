Traffico Roma del 19-07-2023 ore 19 | 00

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Luceverdesul Raccordo Anulare code perin carreggiata interna tra Cassia e Salaria Ma attenzione un incidente all’altezza della via Flaminia tra Flaminio Parioli riaperto viale maresciallo pilsudski all’altezza di Corso Franciain diminuzione sulla tangenziale restringimento della carreggiata tra Corso Francia e Tor di Quinto rallentamenti sulla Pontina code tra Pomezia e Castelno queste le principali notizie da Simone Cerchiara A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

