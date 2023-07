Traffico Roma del 19-07-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 luglio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto riaperta da poco la via del mare era stata chiusa in entrambe le direzioni per un incidente avvenuto tra via di Castel Fusano e via di Acilia auto in giornate sulla Pontina tra Spinaceto e raccordo versorallentamenti anche in uscita tra la Colombo e il raccordo è sul raccordo abbiamo rallentamenti e code tra Laurentina e la Pontina lungo la carreggiata interna in tangenziale riduzione di carreggiata per lavori Ci sono code tra Corso Francia & via dei Campi Sportivi direzione San Giovanni per la rottura di tubature da stamane chiuso viale maresciallo pilsudski tra Corso Francia & via Giulio gaudini il divieto riguarda anche i veicoli provenienti dal viadotto di Corso Francia ripercussioni inevitabili per ildi Corso Francia e vie limitrofe prudenza infine ...