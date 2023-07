Traffico Roma del 19-07-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto in apertura ilbloccato sulla via del mare per un grave incidente avvenuto tra il km 22 ed il km 23 nel tratto compreso tra via di Castelfusano e via di Acilia il blocco stradale interessa entrambe le direzioni sulla tangenziale si rallenta per una riduzione della carreggiata per lavori tra l’uscita per Corso di Francia e via dei Campi Sportivi direzione San Giovanni e la polizia locale Ci segnala che in viale maresciallo pilsudski è chiuso momentaneamente il tratto di strada tra Corso di Francia e via Giulio gaudini In entrambe le direzioni per la rottura di una conduttura dell’acqua divieto di transito anche per i veicoli che dal viadotto di Corso Francia si dirigono verso viale Parioli trafficata la Pontina dove per lavori si rallenta tra Pomezia e casalno nelle due direzioni e ...