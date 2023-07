Traffico Roma del 19-07-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 luglio 2023) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto ancora intenso ilsul Grande Raccordo Anulare in particolare sulla carreggiata interna tra l’uscita e Prenestina e Appia sulla Flaminia si rallenta tra Grottarossa i due punti ed anche sulla Salaria rallentamenti tra aeroporto dell’Urbe e la tangenzialein coda sulla tangenziale Tra l’uscita Stadio Olimpico e via dei Campi Sportivi direzione San Giovanniin coda sulla via del mare per la presenza di un incidente avvenuto 3 km 22 km 23 che interessa entrambe le direzioni e a San Lorenzo è in corso la cerimonia per l’ottantesimo anniversario del bombardamento avvenuto il 19 luglio 1943 da cerimonia si svolge in presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con la partecipazione del sindaco diRoberto Gualtieri ...