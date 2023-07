Traffico Roma del 19-07-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Luceverdebelli trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare incidente in carreggiata esterna che sta provocando una coda tra le uscite per la Salaria e Trionfale al momento si circola la corsia di emergenza altro incidente questa volta in carreggiata interna che sta provocando incolonnamenti tra l’uscita e Casilina e Laurentina sulla tangenziale rallentamenti e code pertra via dei Monti Tiburtini via Salaria direzione stadio ed anche code per lavori tra la galleria Giovanni XXIII e via dei Campi Sportivi direzione San Giovanni tratto Urbano della A24 rallentato tra torcervara è l’ingresso con la tangenziale intensosulla via Aurelia tra l’uscita per via della Stazione Aurelia e Piazza Irnerio rallentamenti sullaFiumicino in entrata verso il centro città tra il raccordo anulare e il ...