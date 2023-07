Traffico Roma del 19-07-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Luceverdebene trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare incidente in carreggiata esterna che sta provocando una coda tra l’uscita di via Cassia & via Aurelia coda perin carreggiata interna tra Casilina e Appia aNord rallentamenti e code sulla via Flaminia tra Labaro e due punti fuori raccordoin coda per lavori sulla Salaria altezza Settebagni in direzione raccordo e a seguire i suoi sulla Salaria rallentamenti tra Villa Spada e la tangenziale e sulla tangenziale rallentamenti e code pertra via dei Monti Tiburtini e via Salaria direzione Stadio Olimpico ed anche code per lavori tra Corso di Francia e dei Campi Sportivi direzione San Giovanni in occasione dell’ottantesimo Anniversario del bombardamento di San Lorenzo questa mattina dalle 9 fino alle 13 ...