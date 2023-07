Traffico Roma del 19-07-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto in grado lomento illungo la rete viaria della città metropolitana dicon il grande raccordo anulare in coda sulla carreggiata interna tra Casilina e Laurentina causate dalintenso ma anche dalla presenza di un incidente avvenuto tra l’uscita di via Appia e via Laurentina aNord si rallenta sulla via Flaminia tra Labaro e due ponti e tu la prendi tamenti tra Firenze e la tangenziale tratto Urbano della A24 rallentato tra Tor Cervara è l’ingresso con la tangenziale estesa in via del Casal del Marmo la polizia locale Ci Segnala la presenza di un incidente avvenuto in prossimità di via Vignale attenzione a possibili disagi alcoda sulla via Appia tra il raccordo è via delle Capannelle direzione ...