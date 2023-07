Tra no vax e no pax c’è poco spazio per chi sta nel mezzo E gli esperti sono bellamente ignorati

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Geopolitica, storia, relazioni internazionali, epidemiologia, politiche sanitarie, immunologia? C’è chi non fa una piega: è esperto o esperta di tutto. Da una parte, molti dei più credibili difensori delle prove scientifiche in medicina e salute pubblica durante la pandemia rivelano un’imbarazzante incapacità di analizzare eventi di geopolitica e relazioni internazionali, da far impallidire i pregiudizi di conferma sull’efficacia dei vaccini dei no vax. Un coro unico di guerrafondai che applica empatia selettiva (o a targhe alterne) e non si rende neppure conto che, tra i morti che causano “gli altri” e quelli che abbiamo causato e stiamo ancora causando “noi”, rimane un abisso per fortuna quasi impossibile da sormontare, se non dalla nostra stessa ipocrisia. I cattivigli altri. Noi siamo i paladini della giustizia, democrazia e diritti umani. Gli altri ...

