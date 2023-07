Tour de France | Vingegaard senza pietà | 3° in classifica oltre i 10 minuti | superiorità disarmante

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Jonasha ipotecato definitivamente ilde2023: il danese arriva quarto nella frazione regina della Grande Boucle a Courchevel, mostrando ancora la sua forza dopo il dominio totale palesato nella cronometro di ieri. La maglia gialla si avvicina a grandi passi alla seconda affermazione consecutiva al: manca una sola tappa di salita, quella di Le Markstein di sabato. Tadej Pogacar ha mollato il duello appassionante con il capitano della Jumbo-Visma, perdendo quasi seie andando completamente in crisi: il ritardo ingenerale ammonta addirittura a 7’35”. Distacchi biblici che fanno davvero paura: 10’45” su Adam Yates che è terzo in, 12’01” su Carlos Rodriguez quarto, 17’57” su David Gaudu decimo e 1h28’25” su Warren ...

