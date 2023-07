Tour de France | Vingegaard respinge i sospetti | “Giusto che abbiate dubbi | ma tante cose sono cambiate”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Troppo bello per essere vero? La domanda è venuta spontanea, per quanto si è visto ieri nella prova contro il tempo delde2023, che partiva da Passy e arrivava a Combloux di 22,4 km, sedicesima frazione della Grande Boucle. Il dominio della Maglia gialla, Jonas, ha avuto dei tratti quasi surreali per la media (41.227 km/h), su un percorso impegnativo, e soprattutto per i distacchi rifilati a due assi delle crono come lo sloveno Tadej Pogacar (+1:38) e il belga Wout Van Aert (+2:51). Un incedere impetuoso che ha avuto delle ripercussioni nella classifica generale, visto che il danese ha un margine di 1:48 su Pogacar, mentre il terzo della graduatoria, il britannico Adam Yates, è a 8:52 dal vertice.sembra aver ipotecato il successo di questo, che sarebbe il ...