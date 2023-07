Tour de France | test anti-doping per Vingegaard e Pogacar dopo la cronometro

Felix Gall trionfa nella 17esima tappa delde, sul podio anche Simon Yates e Pello Bilbao. Jonas Vingegaard, quarto al traguardo, ipoteca definitivamente la sua vittoria in questa Grande Boucle, mentre Tadej Pogacar crolla e arriva ...L'austriaco Felix Gall trionfa nella diciassettesima tappa delcon arrivo Courchevel. Jonas Vingegaard mette definitivamente le mani sulde2023, con Tadej Pogacar che crolla completamente e arriva a oltre 6' dal suo avversario. Giulio Ciccone ancora in vetta alla classifica scalatori. Il commento di Luca Gialanella, in ...allo sloveno chiudendo i giochi alde. Dopo lo schiaffone inflitto marted dal danese, capace in 22,4km di portare il distacco su Pogacar a ben 1'38 in un colpo solo, Vingegaard ha rifilato nella 17a tappa altri 5'47 Se l'...

LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar alla deriva, Ciccone verso la maglia a pois OA Sport

Di Marco Bonarrigo Nella cronometro Jonas Vingegaard «ammazza» il Tour de France con una prestazione oltre le previsioni dei computer. In 10 rischiano l'esclusione, lui quasi… Leggi ...Grandissima impresa di Felix Gall nella diciassettesima tappa del Tour de France 2023. In una frazione con un dislivello di oltre 5400 metri, l’austriaco della AG2R Citroën Team lascia sul posto i suo ...