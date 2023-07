Tour de France | Giulio Ciccone | “Vicini alla maglia a pois | ma Vingegaard è vicino… Oggi ho centrato l’obiettivo”

(Di mercoledì 19 luglio 2023)si conferma in testaclassifica degli scalatori alde2023. Il ciclista italiano svetta nella graduatoria riservata ai grimpeur al termine della diciassettesima tappa della Grande Boucle, grazie al bottino pieno (25 punti) conquistato transitando per primo in cima ai primi tre GPM di giornata (due prima categoria e un seconda categoria). L’abruzzese primeggia con 88 punti, ma il vantaggio è minimo sugli immediati inseguitori: l’austriaco Felix Gall, che ha vinto la frazione portando a casa i 40 punti del Col de la Loze, si trova a sei lunghezze di ritardo dal nostro portacolori.ha analizzato la propria prestazione odierna: “Abbiamo ottenuto un buon risultato da questa tappa.siamo rimasti focalizzati ...

Vingegaard ne ha approfittato ed ha messo in cassaforte il suo secondo e consecutivode. Ultima tappa alpina Tappa n.17, ultima tappa alpina. Da St - Gervais Mont Blanc a Courchevel di km ...COURCHEVEL (FRANCIA) " Felix Gall trionfa nella 17esima tappa delde, la Saint Gervais Monte Bianco - Courchevel di 166 chilometri con arrivo in quota. Nella frazione regina dell'edizione 110 della Grande Boucle. l'austriaco dell'AG2R Citroen Team ha ...La vittoria della 17esima tappa deldeè andata a all'austriaco Felix Gall che si è imposto distacco nella Saint - Gervais Mont - Blanc - Courchevel di 165.7 km con arrivo in quota sulle Alpi. Secondo posto per il britannico ...

PAGELLE DICIASSETTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023 Felix Gall, voto 10: le qualità di questo giovane scalatore austriaco sono ormai sotto gli occhi di tutti. Quello che avevamo visto nelle scorse stagi ...La diciassettesima tappa del Tour de France 2023 si è rivelata decisamente avvincente, la frazione di montagna con il Col de la Loze e l'arrivo a Courchevel ha stravolto le varie classifiche. Jonas Vi ...