Tour de France 2023 | tutte le tappe | altimetria | calendario e percorso

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tanta montagna, pochi km a cronometro e uno spettacolo assicurato. Ildescatta sabato 1 luglio a Bilbao (Spagna) e per l’edizione 110 ci sono le premesse per grandi emozioni.Ottodi montagna, con 4 arrivi in salita, un'unica cronometro di soli 22km all'inizio della...

Felix Gall trionfa nella 17esima tappa delde, sul podio anche Simon Yates e Pello Bilbao. Jonas Vingegaard, quarto al traguardo, ipoteca definitivamente la sua vittoria in questa Grande Boucle, mentre Tadej Pogacar crolla e arriva ...L'austriaco Felix Gall trionfa nella diciassettesima tappa delcon arrivo Courchevel. Jonas Vingegaard mette definitivamente le mani sulde2023, con Tadej Pogacar che crolla completamente e arriva a oltre 6' dal suo avversario. Giulio Ciccone ancora in vetta alla classifica scalatori. Il commento di Luca Gialanella, in ...allo sloveno chiudendo i giochi alde. Dopo lo schiaffone inflitto marted dal danese, capace in 22,4km di portare il distacco su Pogacar a ben 1'38 in un colpo solo, Vingegaard ha rifilato nella 17a tappa altri 5'47 Se l'...

LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar alla deriva, Ciccone verso la maglia a pois OA Sport

TOUR DE FRANCE - Prima della tappa di Courchevel, Pogacar e Vingegaard - e i rispettivi compagni di squadra - hanno dovuto sostenere esami di sangue e urine ...Sono stati un milione e 10 mila gli appassionati che hanno assistito ieri su Raidue alla gara a cronometro di ieri del Tour de France con il danese Vingegaard protagonista… Leggi ...