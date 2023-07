Tour de France 2023 | pagelle diciassettesima tappa | impresa Gall | Pogacar crolla e Vingegaard prenota il bis

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ledelladelde, una frazione epica di altissima montagna con arrivo a Courchevel dopo una salita lunga 28 km e con pendenze importanti, oltre al muro finale. A trionfare, compiendo una grande, è Felix, ma l’attenzione è tutta sulla lotta alla classifica generale, che si chiude qui:, che è persino caduto, va in crisi nera e perde oltre cinque minuti,va all’attacco e ora è sua la Grande Boucle, ancora una volta. Di seguito ecco i voti ai protagonisti. FELIXvoto 10 Perfetto, semplicemente perfetto. Va da solo nel momento migliore, decide di aggredire la fase iniziale della salita, poi gestisce e Simon Yates si rifà ...

Super Ciccone, che mantiene la maglia a pois COURCHEVEL (FRANCIA) - Felix Gall trionfa nella 17esima tappa del Tour de France, la Saint Gervais Monte Bianco - Courchevel di 166 chilometri con arrivo in quota. Nella frazione regina dell'edizione 110 della Grande Boucle. l'austriaco dell'AG2R Citroen Team ha ...

