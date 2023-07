Tour de France 2023 | oggi 17esima tappa | programma | percorso | altimetria

(Di mercoledì 19 luglio 2023) (Adnkronos) –numero 17, mercoledì 19 luglio, per ilde, da Saint-Gervais Mont-Blanc – Courchevel. Prova di 166 km, ultima sulle Alpi. Si sale praticamente subito, sulla vetta più alta di questa edizione del, il Col de Saisiers, con i suoi 2.300 metri di altitudine, più di 13 km con media superiore al 5%. Discesa lungo il versante sud per affrontare il Cormet de Roseland, scalata di quasi 20 km al 6% a quasi 2000 metri di altitudine. Il precorso prosegue in discesa fino a La Cote de Longefoy (km 106) prima del Col de Loze, in finale di, 28,1 chilometri al 6%, che è anche la vetta Henri Legrange. Ultimi cinque chilometri duri con pendenze attorno al 10% e massime del 24%. Dopo la vetta 5 chilometri di discesa, chilometro finale al ...

(Adnkronos) - Tappa numero 17 oggi, mercoledì 19 luglio, per il Tour de France 2023, da Saint-Gervais Mont-Blanc – Courchevel. Prova di 166 km, ultima sulle Alpi. Si sale praticamente subito, sulla ...Ultimo atto sulle Alpi di questa edizione del Tour de France e ci si aspetta una nuova sfida tra la maglia gialla ed il suo rivale.