Tour de France 2023 | l’inappellabile giudizio del Souvenir Henry Desgrange

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’austriaco Felix Gall (AG2R Citroen) ha vinto la la diciasettesima tappa del 110°de, la frazione regina dell’edizione di quest’anno, consistente in una cavalcata alpina di 166 chilometri da Saint-Gervais Mont-Blanc a Courchevel comprendente ben 5400 metri di dislivello. Il venticinquenne asburgico ha preceduto di 34” sul traguardo, posto al termine d’una rampa al 18% di pendenza, il britannico Adam Yates (Jayco Alula) con il basco Pello Bilbao che ha conquistato la terza moneta a 1’38 precedendo la maglia gialla, il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), giunto quarto a 1’52”. Lo scandinavo, grazie al risultato odierno, può celebrare la conquista del suo secondoconsecutivo. In classifica, infatti, può vantare il rassicurante margine di 7’35” sullo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), andato oggi alla deriva, ...

