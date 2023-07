Tour de France 2023 in tv oggi | orario d’inizio 20 luglio | programma RAI ed Eurosport | streaming

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Andrà in scena, mercoledì 19, la diciassettesima frazione delde. Dopo la cronometro di ieri, che ha permesso a Jonas Vingegaard (vincitore di tappa) di guadagnare ben 1’38” in classifica generale sul rivale sloveno Tadej Pogacar, quest’ci sarà una frazione di alta montagna che potrebbe essere teatro di una grande battaglia tra i big. Nella giornata odierna si partirà da Saint-Gervais Mont-Blanc alle 12:20 e si arriverà, dopo 165,7 km, sul traguardo di Courchevel. In tutto i corridori dovranno affrontare quattro salite (una di seconda categoria, due di prima e una Hors Catégorie), la più insidiosa delle quali è l’ultima, ovvero il Col de la Loze (28.3 km al 6%), che terminerà a 6,6 km dall’arrivo. La diciassettesima frazione del...

La sintesi della 16ª tappa delde, la crono Passy - Combloux che ha visto trionfare Vingegaard, il suo distacco nella generale su Pogacar passa da 10' a ...La crono Passy - Combloux viene dominata da Vingegaard, che porta a 1'48" il suo vantaggio nella classifica generale delsu Pogacar. Il commento di Luca Gialanella, in studio con Giacomo ...Gli highlights della sedicesima tappa delde2023 , la cronometro individuale di 22,4 chilometri da Passy a Combloux. Uno straordinario Jonas Vingegaard domina e s'impone nettamente, rifilando al rivale Tadej Pogacar un distacco ...

Tour de France 2023, Vingegaard è il vincitore della 16ª tappa: l'ordine di arrivo Sport Fanpage

Sport - Sulla carta può essere la tappa decisiva per assegnare il Tour de France. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale ...Sport - Vingegaard e Pogacar sono pronti a darsi ancora una volta battaglia, di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa. SEGUI LA DIRETTA SEDICESIMA TAPPA ...