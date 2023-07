Tour de France 2023 | diciottesima tappa Moutiers-Bourg en Bresse in tv | orari e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Giovedì 20 luglio va in scena ladelde, laendi 184,9 chilometri. La frazione torna a sorridere alle ruote veloci, che dopo una settimana di fatica avranno un’altra occasione per giocarsi il successo allo sprint, fuga permettendo. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale., TV E– Il gruppo prenderà il via alle ore 13:35 dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo dei corridori sul traguardo è stato programmato tra le 17:31 e le 17:53 in base alle previsioni degli organizzatori sulla mediaa di corsa. Lasarà ...