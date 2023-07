Tour de France 2023 | caduta per Pogacar | prosegue ma ginocchio ferito e sanguinante

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ladi inizio tappa, che pareva nulla di grave, rischia invece di rivelarsi fatale per Tadej. Il secondo classificato nella generale delde, lo sloveno già due volte vincitore qui, è infatti finito giù al pronti-via della diciassettesima tappa della Grande Boucle, riportandosi poi sul gruppo dopo essersi rialzato in fretta. Non sembra nulla di serio, ma ile potrebbe pagare la situazione nei momenti più difficili in salita di oggi. SportFace.

Ildeè in diretta su Eurosport, canale 210 della piattaforma Sky Buon pomeriggio! Dopo la crono di ieri, ildetorna in pista con la 17tappa di questa 110edizione della ...La leggendaria diarrea di Dumoulin in maglia rosa Riders pause for a needed break during the second stage between Saint - Valery - en - Caux et Vire during the 84thde. (ELECTRONIC IMAGE) ...Prima della partenza della 17ª tappa delde2023, con arrivo a Courchevel, il ciclista del team nbsp;Lidl - Trek, Giulio Ciccone, che indossa la maglia a pois di miglior scalatore, racconta le sue sensazioni. Guarda il ...

LIVE Tour, 17ª tappa: sono in 33 davanti, c'è anche Ciccone. Pogacar, ginocchio sanguinante La Gazzetta dello Sport

A questo punto può perderlo solo lui. Solo Jonas Vingegaard, il re pescatore che ieri ha trascinato nella sua rete un po' tutti, compreso il pesce più grosso: Tadej Pogacar. Altro che Tour incerto sul ...Dopo lo stop di ieri, comincia la terza settimana del Tour de France: prevista per oggi l'unica tappa a cronometro della corsa: la Passy-Combloux (22,4km) Scivola… Leggi ...