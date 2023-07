Tour de France 2023 | 18° tappa Moûtiers - Bourg-en-Bresse | percorso | orari e altimetria

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nella settimana conclusiva deldenumero 110, prima delle ultime salite, spazio a quei corridori che cercano la fuga giusta per centrare un successo di. La 18°, da-en-, di 184,9 km, si presta ad una soluzione dalla distanza, sempre che i velocisti non riescano, con l'aiuto delle proprie squadre, a rintuzzare tutti gli attacchi. Ildella 18°La 18°delde, in programma giovedì 20 luglio, partirà da, comunese situato nella valle dell'Isère nel dipartimento della Savoia, e si concluderà, dopo 184,9 km, a ...