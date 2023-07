Totti e Noemi Bocchi | visita privata e romantica ai Musei Vaticani | il caso delle chiavi della Cappella Sistina

FrancescoBocchi alla finale di padel a Roma. Con loro Daniele De Rossi e Marco Materazzialla finale di padel a Roma, sfilata di vip (ed ex calciatori) sugli spalti: ...FrancescoBocchi mostrano cosa hanno fatto oggi a Roma e sorprendono ...Una visita speciale, per un giocatore speciale. La giornata di Francesco, in compagnia della sua, è stata caratterizzata dalla sacralità della visita ai Musei Vaticani. Lo storico capitano ha avuto l'onere e l'onore di ricevere da Gianni Crea , il clavigero ...

Totti ai Musei Vaticani: la chiave e la battuta Corriere dello Sport

Lo ha imparato sulla sua pelle Francesco Totti che nelle ultime ore, in compagnia della sua fidanzata Noemi Bocchi, ha avuto la possibilità di ricevere da Gianni Creail clavigero dell’importante museo ...I Musei Vaticani vantano una delle più grandi collezioni d'arte al mondo. Possono rivelarsi sorprendenti agli occhi di chi ha il desiderio di trascorrere un po' del proprio ...