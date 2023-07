Torino | un' autopompa finisce fuori strada | morto il pompiere alla guida

... i tre si stavano recando a spegnere un incendio Un vigile del fuoco è morto e due sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto a Castellamonte, in provincia di. L'sulla ...... ha coinvolto un'dei Vigili del Fuoco di Ivrea . Il mezzo era diretto sul luogo di un incendio. Il conducente, quello più gravemente ferito, è stato ricoverato al Giovanni Bosco di. ...L'incidente tra Castellamonte e Baldissero Canavese, in provincia diLa dinamica. Secondo una prima ricostruzione, l'dei vigili del fuoco stava viaggiando verso Castellamonte per un ...

Autopompa dei vigili del fuoco va fuori strada e si ribalta a ... Virgilio Notizie

I due colleghi a bordo del mezzo sono rimasti feriti, i tre si stavano recando a spegnere un incendio ...AGI - È deceduto nell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino il vigile del fuoco coordinatore Massimo Viglierco, 55 anni, in servizio nel distaccamento di Ivrea: era alla guida dell'autopompa coinvolta ...