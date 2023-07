Torino | Cairo tratta il rinnovo di Sanabria

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ilvuole confermare in parte la rosa di quest’anno e su tutti ha in mente ilper TonyIlvuole confermare in parte la rosa di quest’anno e su tutti ha in mente ilper Tony. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il presidentevuole prolungare il contratto all’attaccante per altri due anni, rispetto alla sua scadenza, fino al 2027.

Calciomercato Napoli - Non è mai stato facile per il Napoli fare affari con il presidente del Torino Urbano Cairo, ma piace Samuele Ricci, jolly di centrocampo, come racconta l'edizione odierna de Il Mattino. Napoli su Samuele Ricci del Torino CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo

Torino, Cairo: "Ricci incedibile”. Ma se Lotito salirà a 25 milioni... Tuttosport

Il Torino si prepara a blindare Antonio Sanabria e a premiarlo per l'ottima stagione fatta l'anno scorso. Stando a La Stampa, Cairo avrebbe proposto all'attaccante un rinnovo fino al 2027 con ritocco ...Il Torino con Cairo attende la firma per il rinnovo di Sanabria che è sempre più vicino a rimanere con i colori granata ...