Tor Bella Monaca – Sequestrate droga e armi in casa popolare

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nel corso dei quotidiani servizi di controllo, i Carabinieri della Stazione di Roma Torhanno eseguito un’ispezione all’interno di uno stabile di ediliziarinvenendo, all’interno del vano ascensore, oltre 200 g di sostanza stupefacente – tra cui cocaina, crack e hashish – già suddivisa in oltre 500 dosi destinate alla vendita nelle piazze di spaccio. Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno anche rinvenuto due pistole semiautomatiche, rubate nel corso di furti in abitazione. Sono in corso indagini per risalire ai detentori del materiale sequestrato e capire se vi sia la possibilità che potesse essere utilizzato per compiere reati. (Com/Red/Dire)

... con tre diverse sale cinematografiche all'aperto per un totale di quarantaquattro proiezioni gratuite: dal 4 al 18 luglio, è allestita un'arena aMonaca, in via Giovanni Castano (VI ...... con tre diverse sale cinematografiche all'aperto per un totale di quarantaquattro proiezioni gratuite: dal 4 al 18 luglio, è allestita un'arena aMonaca, in via Giovanni Castano (VI ...Tra gli esperti, Guido Rasi , Professore di microbiologia, Università di RomaVergata e già ... e Manuela Tamburo De, dirigente UOS Reti Cliniche Ospedaliere e Monitoraggio (AGENAS), si ...

ROMA: CONTROLLI A TOR BELLA MONACA, SEQUESTRO DI ... Lazio TV

Roma, 19 lug. (askanews) - Ogni settimana a Roma "vengono sgomberati 3-4 alloggi occupati abusivamente e di questo ringrazio il prefetto. Si procede piano, ...Le Forze dell’ordine continuano a svolgere controlli continui sul territorio capitolino per contrastare il fenomeno della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Purtroppo a Roma diverse ...