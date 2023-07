Topolino Giramondo protagonista del numero 3530 e speciale giochi

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Proseguono i festeggiamenti diper Disney100 con una nuova doppia covere la storia Costruttori spaziali L’estate è finalmente arrivata: sole, vacanze, relax e… tanti! Per questoha in serbo per tutti i suoi lettori un gadget da collezione, utilissimo per cimentarsi con uno dei passatempi estivi più amati, ovvero ienigmistici. Con ildi(in edicola, fumetteria e su Panini.it a partire da mercoledì 19 luglio) saranno disponibili Le penne di, il gadget perfetto per cimentarsi con lodi: ben 12 pagine con quiz, sudoku, cruciverba per divertirsi e “aguzzare l’ingegno” al mare, a casa o in ...