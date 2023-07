Tonali all’esordio con il Newcastle ha impressionato SkySport Uk

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ieri la prima amichevole stagionale delcontro i Rangers. La nuova squadra di, arrivato dal Milan per 55 milioni di sterline (64 milioni di euro), si è imposta sugli scozzesi per 2-1. Il primo gol è di Almiron, al 16? del primo tempo. Ad iniziare l’azione del gol è stato proprio il centrocampista italiano. Nel video si vedeappoggiare la palla in verticale con un tocco di prima che rompe il pressing e apre il campo al compagno scozzese Elliott Anderson. Da lì, poi l’assist per Almiron. Miguel Almirón anotó el primer tanto delante el Rangers #Amistoso pic.twitter.com/ASLi9j4zsc — Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo ) July 18, 2023 Sky Sport Uk scrive di un esordio impressionante dell’italiano: “Ilha fatto debuttare l’impressionante Sandro ...