Tom Cruise scende in campo nello sciopero degli attori e fa da mediatore

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Leggi Anche Hollywood,die sceneggiatori contro streaming e AI - Il più grande in 40 anni Tra i divi di Hollywood, Tomè quello che forse più ha fatto per riportare il pubblico ...

Leggi Anche Hollywood, sciopero di attori e sceneggiatori contro streaming e AI - Il più grande in 40 anni Tra i divi di Hollywood,è quello che forse più ha fatto per riportare il pubblico nelle sale dopo la pandemia. E' anche una star che per la sua penultima performance in 'Top Gun: Maverick' ha guadagnato cento ...... Maverick Oscar 2023 per il miglior sonoro al sequel del cult anni 80 con. L'ufficiale Maverick e' incaricato di addestrare un team di piloti, tra cui il figlio del compianto amico Goose. (...- Pubblicità - Prima dell'inizio dello sciopero SAG - AFTRA in corso, l'attoreavrebbe fatto pressioni sugli studi di Hollywood su una litania di problemi. Secondo un recente rapporto di THR ,ha partecipato a una chiamata Zoom durante i negoziati tra ...

Prima dell'inizio dello sciopero SAG-AFTRA in corso, l'attore Tom Cruise avrebbe fatto pressioni sugli studi di Hollywood ...Tom Cruise, reduce dal successo del primo weekend di Mission: Impossible Dead Reckoning Part One, sarebbe intervenuto in prima persona per cercare di superare le divergenze tra le parti. Tom Cruise ha ...