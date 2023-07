Tiziano Ferro ringrazia i fan | ' Non sono in ansia | non ho paura'

(Di mercoledì 19 luglio 2023) su Tg. La7.it - Prima l'annuncio di un nodulo a una corda vocale per il quale servirà un intervento chirurgico, poi il calore immenso del pubblico, che non ha voluto fargli ...

torna sui social e a stento trattiene le lacrime. Le parole di"Ciao a tutti. Io voglio ringraziarvi veramente per tutta quest'ondata d'affetto incredibile, perché ...Occhi lucidi e tanta emozione, cosìparla ai suoi fan del suo stato di salute ma anche della ...Finito il tour,torna sui social per parlare del nodulo alla corda vocale che gli è stato diagnosticato e che lo porterà a operarsi. 'Voglio ringraziarvi per questa ondata di affetto. - dice il cantante ...

Tiziano Ferro, nodulo a una corda vocale: il messaggio ai fan Donna Moderna

Oggi, un video per ringraziarli. Tiziano Ferro torna sui social e a stento trattiene le lacrime. “Ciao a tutti. Io voglio ringraziarvi veramente per tutta quest’ondata d’affetto incredibile, perché ...Occhi lucidi e tanta emozione, così Tiziano Ferro parla ai suoi fan del suo stato di salute ma anche della sorpresa ...