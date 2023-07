Tiziano Ferro ringrazia i fan | “Non sono in ansia | non ho paura | affronterò questa cosa con tranquillità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) A poche ore dall’annuncio – inaspettato – di un nodulo a una corda vocale che richiederà un intervento,torna sui social perre, con sincera commozione, il pubblico che lo ha virtualmente abbracciato facendogli sentire la propria vicinanza in un momento così delicato per lui. E a stento trattiene le lacrime. “Vogliorvi per tuttaondata d’affetto incredibile” esordiscecon la voce rotta dall’emozione: “fatto così, voglio anche rassicurare le persone che mi hanno scritto: nonin, non hocon, per me l’unicaimportante era fare il ...