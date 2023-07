Timperi | «L’aspetto fisico? Ha contato ma è stato penalizzante | alla fine “bello e un po’ stupido” | no?»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Su La Repubblica un’intervista a Tiberio, conduttore di Unomattina estate e, da settembre, di “I fatti vostri”, su Rai 2, in coppia con Anna Falchi. Ha iniziato la sua carriera dradio («in un sottoscala di un bar a Cesenatico, andavamo in vacanza in una pensione a conduzione familiare, i miei avevano pochi soldi»), poi Telemontecarlo, il Tg4, la Rai.racconta che i suoi genitori erano contraricarriera nel mondo dello spettacolo. «Mio padre era contrario, ci siamo anche scontrati, voleva il figlio laureato, per lui il pezzo di carta faceva ladifferenza. Aveva iniziato a lavorare come sviluppo stampa nelle società dell’epoca, era tecnico a Via Teulada. Non aveva potuto studiare. Ho ricordi mitici della Rai, prendevo l’autobus e andavo a trovarlo. La camera oscura, lo studio dove giravano gli ...